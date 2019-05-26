Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi! - Fotomaç
26 Mayıs 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Jailson için İspanyol takımları devreye girdi. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un menajeri transfer görüşmeler için sarı-lacivertli yönetim ile bir araya geldi. İşte detaylar...
26 Mayıs 2019 Pazar 18:02
Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!

Fenerbahçe'de forma giyen Jailson'la ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!

Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu için iki İspanyol devi devreye girdi.

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Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un menajeri transfer görüşmeler için sarı-lacivertli yönetim ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!

Jailson'un menajeri, Fenerbahçe yönetimine Brezilyalı oyuncu İspanya La Liga Santander ekiplerinden Atletico Madrid ve Savilla'nın talip olduğunu ve tekliflerini sunduğunu belirtti.

Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!

Sarı-Lacivertli ekip gelen teklif karşısında Jailson için 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

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