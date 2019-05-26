Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Jailson için İspanyol takımları devreye girdi. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un menajeri transfer görüşmeler için sarı-lacivertli yönetim ile bir araya geldi. İşte detaylar...