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Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi!
Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Jailson için İspanyol takımları devreye girdi. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un menajeri transfer görüşmeler için sarı-lacivertli yönetim ile bir araya geldi. İşte detaylar...
26 Mayıs 2019 Pazar 18:02
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Ajansspor'un haberine göre; sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu için iki İspanyol devi devreye girdi.
Sarı-Lacivertli ekip gelen teklif karşısında Jailson için 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
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