Son dakika... Fenerbahçe KAP'a duyurdu! UEFA...
26 Mayıs 2019, Pazar
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Son dakika... 'a duyurdu! ...

Son dakika... Fenerbahçe KAP'a duyurdu! UEFA...

Son dakika... Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () açıklama yapıldı. Buna göre; Sarı lacivertli kulüp, 'nın yaptırımlarını KAP'a duyurduğunu bildirdi. Fenerbahçe, 57.5 milyon euro denk hesap açığı sebebiyle alabileceği cezaları tek tek KAP'a bildirdi.

İşte tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan açıklama:

" Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.

2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın € 20 milyon'u aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle € 57,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.

Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.

- a) UEFA Gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti yapılması,

- b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,

- c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması

Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.

- Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019'da ilgili taraflarca imzalanması ve,

- TFF'nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019'da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'den UEFA açıklaması

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 16:21
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