Son dakika... Fenerbahçe KAP'a duyurdu! UEFA...
Son dakika... Fenerbahçe Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Buna göre; Sarı lacivertli kulüp, UEFA'nın yaptırımlarını KAP'a duyurduğunu bildirdi. Fenerbahçe, 57.5 milyon euro denk hesap açığı sebebiyle alabileceği cezaları tek tek KAP'a bildirdi.
İşte Fenerbahçe tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama:
"UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu'ndan (CFCB-Club Financial Control Body) 24.05.2019 akşamı tarafımıza ulaşan yazıda, 2016 Mayıs ayında imzalanan Uzlaşma Anlaşması'na (Settlment Agreement) uyulmadığı dikkate alınarak, dosyamızın Kulüp Mali Kontrol Kurulu Karar/Yargılama Dairesine (Adjudicatory Chamber) sevkedilmesine karar verildiği bildirilmiştir.
2016 Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre; 2017/18 sezonu finansal sonuçlarında azami denk hesap açığı taahhüdümüz € 10 milyon olarak belirlenmiş, denk hesap açığımızın € 20 milyon'u aşması durumunda ise Yargı Dairesi'ne sevk edileceğimiz belirtilmişti. 2017/18 sezonu için denk hesap açığı beklenmedik kur ve faiz oranlarındaki artışın da etkisiyle € 57,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.
Kulübümüzün Yargı Dairesine sevk yazısında tavsiye edilen disiplin yaptırımları aşağıdaki gibidir.
- a) UEFA Gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti yapılması,
- b) Gelecek 2 sezonda(2019/20 ve 2020/21) UEFA müsabakalarında yer alacak yeni oyuncu tescilinin yasaklanması,
- c) Gelecek 2 sezona (2019/20 ve 2020/21) katılım (UEFA müsabakaları) A Listesine yazılabilecek oyuncu sayısının 23 olarak kısıtlanması
Yukarıda belirtilen UEFA gelirlerinden 2.5 milyon Euro kesinti tutarı, aşağıdaki hususların tamamının yerine getirilmesi halinde düşürülebilecektir.
- Finansal kurumlarla borç yapılandırma planında anlaşılması ve Haziran 2019'da ilgili taraflarca imzalanması ve,
- TFF'nin yeni finansal kontrol düzenlemelerinde Kulübün Haziran 2019'da anlaşma sağlaması ve 2019/20 sezonunda uygulanması
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."
- 26.05.2019
- Güncelleme: 26.05.2019 16:21
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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