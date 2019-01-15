Fenerbahçede flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi - Galeri - Fotomaç
15 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Sezonun ilk yarısında beklediği performansın çok altında kalan Fenerbahçe, yapılacak yeni transferlerle ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak istiyor. Takıma katılacak oyuncularla ilgili çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.
15 Ocak 2019 Salı, 11:08:31 Güncelleme: 12:14:32
Fenerbahçede flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şok bir ayrılık gerçekleşti.

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Fenerbahçede flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de Carlos Kameni'yle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçede flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

CamerounWeb'in haberine göre Kameni artık Fenerbahçe'nin futbolcusu değil.

Fenerbahçede flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

34 yaşındaki tecrübeli eldiven, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi kabul etti.

Fenerbahçede flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'den yıllık 2.2 milyon Euro aldığı için ayrılmaya sıcak bakmayan Kameni'nin feshi kabul etmesi sürpriz olarak değerlendiriliyor.

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