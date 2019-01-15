Fenerbahçede flaş ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Sezonun ilk yarısında beklediği performansın çok altında kalan Fenerbahçe, yapılacak yeni transferlerle ligin ikinci yarısında üst sıralara tırmanmak istiyor. Takıma katılacak oyuncularla ilgili çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerde beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti.
15 Ocak 2019 Salı, 11:08:31
Güncelleme: 12:14:32
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şok bir ayrılık gerçekleşti.
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Fenerbahçe'de Carlos Kameni'yle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. İşte detaylar...
CamerounWeb'in haberine göre Kameni artık Fenerbahçe'nin futbolcusu değil.
34 yaşındaki tecrübeli eldiven, Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmeyi kabul etti.
Fenerbahçe'den yıllık 2.2 milyon Euro aldığı için ayrılmaya sıcak bakmayan Kameni'nin feshi kabul etmesi sürpriz olarak değerlendiriliyor.