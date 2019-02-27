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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a gözdağı!
Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında oynanan derbide müthiş bir geri dönüşe imza atan öğrencilerine net konuştu; "Sizlerle gurur duyuyorum. Ancak daha bir şey başarmış değiliz. Beşiktaş maçının 2. yarısındaki futbolu oynarsak, yenemeyeceğiniz takım yok. Bu futbol önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürür.
27 Şubat 2019 Çarşamba 22:09
Güncelleme: 28.02.2019 07:45
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla motivasyon konuşmalarına devam ediyor.
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Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş derbisinin ilk yarısını 3-0 geride kapatıp, ikinci 45'te eşitliği sağlayan öğrencilerine övgüler yağdırıyor.
Karşılaşma sonunda olduğu gibi dünkü antrenman sonrasında da futbolcularıyla gurur duyduğunu dile getiren teknik direktör Ersun Yanal, "Henüz bir şey başarmış değiliz. Zorlu karşılaşmalara çıkacağız. Derbinin ikinci yarısındaki futbolu oynamaya devam edersek, yenemeyeceğimiz rakip yok."
"Bu futbol önümüzdeki sezon da bizi şampiyonluğa götürür" ifadelerini kullandı.
"DAHA İŞİMİZ ÇOK!"
Çaykur Rizespor ile 24. haftada oynanacak karşılaşmaya da değinen Ersun Yanal, sözlerine şöyle devam etti: