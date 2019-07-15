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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş transfer sözleri! "Yeni isimler de..."
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi transferin en hızlı takımı Fenerbahçe oldu. Murat Sağlam ile transfere başlayan sarı-lacivertliler daha sonra altı transferi daha resmen duyurdu. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, yeni gelecek isimlerle alakalı açıklamalarda bulundu...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:49
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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor...
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Yapılan transferin takıma büyük katkı sağladığını düşünen Teknik Direktör Ersun Yanal da taraftarlara umut dağıttı.
Ersun Yanal gelecek sezon için şöyle konuştu;
"Bizler maça çıkarız. Maça çıkarken heyecan başlar. Şu an daha heyecanlıyım.
Tarifsiz bir duygu, anlatılamaz bir duygu yaşıyorum. Büyük Fenerbahçe'nin bir parçası olmak ve bu değeri görmek oldukça büyük bir sevinç.