Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri!

YENİ ADAY JOKANOVİC

Avrupa'da F.Bahçe için hoca iddiaları sürüyor. Chelsea'nin başına geçeceği ileri sürülen Fulham'ın teknik direktörü Jokanovic'e sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı iddia edildi. Braga'nın hocası Abel Ferrera'nın da F.Bahçe'nin radarında olduğu bildirildi. Juande Ramos ve Blanc için de girişimler devam ediyor.