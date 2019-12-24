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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Ersun Yanal bombayı patlattı ve o karar...
Fenerbahçe'de yüzler derbinin kazanılmasıyla gülmeye başladı ve camia genelindeki kara bulutlar şimdilik dağıldı. Sarı lacivertlilerde özellikle de maç öncesi verilen Emre Belözoğlu kararı çok ses getirdi ve hedefe konulan isimlerden teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından çok imalı açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Fenerbahçe'de neler oluyor? Sarı lacivertlilerde alınan radikal karar ve büyük değişim ne? İşte ayrıntılar...
24 Aralık 2019 Salı 09:03
Güncelleme: 24.12.2019 09:04
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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı derbide 3-1'le geçen Fenerbahçe'de maçın sonu da maç kadar konuşulmuştu...
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın "Teknik direktörsüz Fenerbahçe kazandı" demesi kafaları karıştırmıştı.
Yanal'ın bunları söylemesi ise maç öncesi çıkan haberlere bağlanmıştı...
Nitekim Yanal'ın Emre Belözoğlu ile tartıştığı iddia edilmişti... Yanal, böyle bir şeyin yaşanmadığına dikkat çekmek istemiş basın toplantısına Emre ile çıkmıştı.
Ancak spor yorumcuları tarafından 'Yine de bu hiçbir şeyi kanıtlamaz' dendi ve bu kavganın yaşandığı yinelendi.