Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde yapılacak transferler öncesi oyuncu satışı yapılması gerekiyor. En büyük kaynak ise Eljifin satışından elde edilecek. Avrupa'dan birçok kulüpten teklif alan genç futbolcunun ise hangi takıma transfer olmak istediği belli oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 09:13 Güncelleme: 16.06.2019 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





