Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertlilerde yapılacak transferler öncesi oyuncu satışı yapılması gerekiyor. En büyük kaynak ise Eljifin satışından elde edilecek. Avrupa'dan birçok kulüpten teklif alan genç futbolcunun ise hangi takıma transfer olmak istediği belli oldu.
16 Haziran 2019 Pazar 09:13 Güncelleme: 16.06.2019 09:14
Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk transferini yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için kolları sıvayan sarı lacivertlilerde en büyük kaynak Eljif Elmas'ın satışından sağlanacak.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Sarı lacivertliler genç futbolcunun ederini bulması halinde transfere onay verecek.

Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu genç yıldız ise kararını verdi.

SKRTEL'İN YERİNE O GELİYOR! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Fenerbahçe'de Eljif Elmas kararını verdi

Transferin gözde ismi Eljif Elmas çok sayıda talibi arasından Inter'i istiyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN