Fenerbahçe'de Skrtel yerine o geliyor!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine ise sürpriz bir isim gündeme geldi.