Fenerbahçe'de Skrtel yerine o geliyor!

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Kadrosunda bulunan birçok isimle yolları ayıran Sarı-Lacivertliler, takımdan ayrılması beklenen Skrtel'in yerine ise sürpriz bir isim gündeme geldi.
16 Haziran 2019 Pazar 08:43
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Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.
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Sözleşmesi sona eren isimlerle yollarını ayıran olan sarı-lacivertlilerde, transferi hedeflenen isimler de netlik kazanmaya başladı.
Sarı-Lacivertlilerin Slovak yıldızı, yönetimin önerdiği 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etmedi.
2+1 yıllık sözleşme isteyen Skrtel, menajerine kulüp bulması için talimat vermişti.
Ancak Slovak stoperin, kendisini isteyen diğer kulüplerden de beklediği teklifi alamadığı belirtiliyor...