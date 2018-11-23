Fenerbahçe'de bakın neler oldu! Ozan Tufan ve Comolli...
Kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'de takıma girmesi sportif direktör Damien Comolli engeline takılan Ozan Tufan, Alanyaspor ile görüşüyor. Genç futbolcu bir yandan da tüm hayatını değiştirip,eski yanlışlarından uzak kalmaya çalışıyor.
23 Kasım 2018 Cuma, 09:49:35
Güncelleme: 10:14:46
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Fenerbahçe'de bakın neler oldu! Ozan ve Comolli...
Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, sportif direktör Comolli'den takıma dönüş için olumlu bir yanıt alamayınca Alanyaspor ile temasa geçti. 23 yaşındaki futbolcu, bir yandan gelecek futbol yaşantısını planlamaya çalışırken, bir taraftan da özel yaşamını düzene sokarak geçmişte yaptığı hatalardan uzaklaşmaya çalışıyor. İşte Ozan'daki değişimler:
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Fenerbahçe'de bakın neler oldu! Ozan ve Comolli...
EVİNİ BAŞKA SEMTE TAŞIDI Ozan Tufan belki de kendi yaşamında en büyük değişime neden olan Acarkent'teki evinden ve oradaki yaşantısından uzaklaşmak için başka bir semte taşındı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Çengelköy'deki yeni evinde artık çok daha düzenli bir yaşam sürüyor ve sadece futbola odaklanıyor.
Fenerbahçe'de bakın neler oldu! Ozan ve Comolli...
KİŞİSEL HAYATINI DÜZELTTİ Ozan'ın özel yaşamındaki problemleri de düzelttiği belirtiliyor. Aşırı hareketli hayattan uzak duruyor. Tek bir kız arkadaşı var ve onunla ciddi bir ilişki içerisinde. Özel yaşamındaki düzensizlik nedeniyle yaşadığı sıkıntıları da artık geride bıraktı.
Fenerbahçe'de bakın neler oldu! Ozan ve Comolli...
LÜKS ARABALARINI SATTI En çok eleştirilen yönlerinden biri de oto galericilerle olan yakın ilişkileriydi. Şık ve pahalı arabalara olan merakı, maddi ve manevi sıkıntı doğuruyordu. Menajerlerinin isteği ile tüm lüks arabalarını sattı. Şimdi tek arabayla yetiniyor.
Fenerbahçe'de bakın neler oldu! Ozan ve Comolli...
PARASINI BABASI YÖNETİYOR Sözleşmesine göre yılda 1.8 milyon Euro kazanan Ozan, özel yaşamındaki düzensizlik nedeniyle parasını iyi yönetemiyordu.