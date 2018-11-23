EVİNİ BAŞKA SEMTE TAŞIDI

Ozan Tufan belki de kendi yaşamında en büyük değişime neden olan Acarkent'teki evinden ve oradaki yaşantısından uzaklaşmak için başka bir semte taşındı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Çengelköy'deki yeni evinde artık çok daha düzenli bir yaşam sürüyor ve sadece futbola odaklanıyor.