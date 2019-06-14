Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve başkan Ali Koç arasında Volkan Demirel anlaşmazlığı yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde deneyimli file bekçisinin sözleşmesi sona erdi. Ancak Volkan Demirel'in durumu henüz netlik kazanmadı. İşte Ersun Yanal ve Ali Koç'un Volkan Demirel kararı...
14 Haziran 2019 Cuma 14:52
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi!

Sarı-Lacivertli takımın efsane isimleri arasına adını yazdıran Demirel'in sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi!

Ancak tecrübeli eldivenin takımda kalıp kalmayacağı netlik kazanmadı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi!

Fenerbehçe'de geride kalan sezonda kaleci performansları beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi!

Volkan Demirel ve Harun Tekin, hatalı goller yiyerek birçok maçta puan kaybı yaşanmasına neden oldu.

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