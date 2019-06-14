Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal arasında Volkan Demirel krizi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve başkan Ali Koç arasında Volkan Demirel anlaşmazlığı yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerde deneyimli file bekçisinin sözleşmesi sona erdi. Ancak Volkan Demirel'in durumu henüz netlik kazanmadı. İşte Ersun Yanal ve Ali Koç'un Volkan Demirel kararı...

14 Haziran 2019 Cuma 14:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





