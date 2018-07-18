Fenerbahçede Aleksandar Mitrovic sesleri - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
18 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:53:44
Güncelleme: 02:10:06
Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
Forvet transferini ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine mutlaka yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de Alexandar Mitrovic sesleri yükseliyor...
Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
Bas Dost ilgili yaşanan belirsizlikler sonrasında temasa geçilen Sırp golcünün transferinde çok olumlu gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
FENER'E 'EVET' DEDİLER
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı.
Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
West Brom'dan Rondon'la masaya oturan İngiliz kulübü, Fener'e 'evet' dedi.
Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
ARADA UFAK PÜRÜZLER VAR
Yöneticiler Alexandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklarını ise sürdürüyor...