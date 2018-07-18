Fenerbahçede Aleksandar Mitrovic sesleri - Galeri - Fotomaç
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri

    18 Temmuz 2018 Çarşamba, 00:53:44 Güncelleme: 02:10:06
    Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
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    Fenerbahçede Aleksandar Mitrovic sesleri

    Forvet transferini ağustos ayı başındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesine mutlaka yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de Alexandar Mitrovic sesleri yükseliyor...

    Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
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    Fenerbahçede Aleksandar Mitrovic sesleri

    Bas Dost ilgili yaşanan belirsizlikler sonrasında temasa geçilen Sırp golcünün transferinde çok olumlu gelişmeler yaşanıyor.

    Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
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    Fenerbahçede Aleksandar Mitrovic sesleri

    FENER'E 'EVET' DEDİLER
    Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaştı.

    Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
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    Fenerbahçede Aleksandar Mitrovic sesleri

    West Brom'dan Rondon'la masaya oturan İngiliz kulübü, Fener'e 'evet' dedi.

    Fenerbahçe'de Aleksandar Mitrovic sesleri
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    Fenerbahçede Aleksandar Mitrovic sesleri

    ARADA UFAK PÜRÜZLER VAR
    Yöneticiler Alexandar Mitrovic ve menajeriyle pazarlıklarını ise sürdürüyor...

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