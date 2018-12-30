Fenerbahçede Aatıf ve Dirardan şok karar!

Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın isteği üzerine affedilen Aatif ve Dirar sürpriz bir karar aldı.
30 Aralık 2018 Pazar, 20:25:43
Güncelleme: 20:26:24
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Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ve Ersun Yanal'ın gelişiyle birlikte affedilerek tekrar takıma dahil edilen Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Süper Lig'de ilk yarıyı 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaralarını sarmaya kadro dışı bırakılan oyuncuları affederek başladı.
Yönetimden transfer isteyen teknik direktör Ersun Yanal aynı zamanda Dereağzı'nda çalışan oyuncuların da kampa katılmasını istedi.
Yanal'ın raporunu değerlendiren yönetim, 4 futbolcudan ikisine af çıkardı.
Faslı yıldızlar Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe'nun yeniden takıma katılmasına karar verildi.