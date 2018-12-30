Fenerbahçede Aatıf ve Dirardan şok karar!

Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'dan şok karar!

Fenerbahçe'de bir süre önce kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın isteği üzerine affedilen Aatif ve Dirar sürpriz bir karar aldı.

30 Aralık 2018 Pazar, 20:25:43 Güncelleme: 20:26:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





