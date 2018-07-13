Fenerbahçe ve Beşiktaşın istediği İslam Slimani için Leicester City kararını verdi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği İslam Slimani için Leicester City kararını verdi!
13 Temmuz 2018 Cuma, 00:26:57
Güncelleme: 01:28:43
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği İslam Slimani için Leicester City kararını verdi!
Fenerbahçe, Beşiktaş ve West Ham'ın Leicester'ın Cezayirli golcüsü İslam Slimani için yarıştığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği İslam Slimani için Leicester City kararını verdi!
İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlerde; Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı belirtildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği İslam Slimani için Leicester City kararını verdi!
Beşiktaş'ın da benzer bir teklifi Leicester'a ilettiği ancak İngiliz ekibinin öncelikli düşüncesinin bonservisiyle satış olduğu için bu teklifleri beklemeye aldığı kaydedildi.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği İslam Slimani için Leicester City kararını verdi!
Leicester, Slimani'yi 2016'ta 30.5 milyon euro'ya Sporting'ten transfer etmişti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği İslam Slimani için Leicester City kararını verdi!
AYRILMAK İSTEMİYOR!
Leicester'da bekleneni veremeyen Slimani'nin, ailesinin İngiltere'de mutlu olması nedeniyle Premeir Lig'de kalmak istediği vurgulandı.