Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti

Fenerbahçe uzun süredir takip ettiği Benfica'lı Fejsa transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenilen tecrübeli futbolcunun maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

7 Haziran 2019 Cuma 17:37 Güncelleme: 07.06.2019 17:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





