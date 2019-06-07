Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti
Fenerbahçe uzun süredir takip ettiği Benfica'lı Fejsa transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenilen tecrübeli futbolcunun maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 17:37
Güncelleme: 07.06.2019 17:37
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek yıl için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'nin orta sahadaki ilk hedefi Ljubomir Fejsa oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transferde sona yaklaşan sarı-lacivertli takım, kısa süre içerisinde oyuncu ile resmi sözleşme imzalayacak.