Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti - Fotomaç
07 Haziran 2019, Cuma
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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti

Fenerbahçe uzun süredir takip ettiği Benfica'lı Fejsa transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenilen tecrübeli futbolcunun maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...
7 Haziran 2019 Cuma 17:37 Güncelleme: 07.06.2019 17:37
Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti

Gelecek yıl için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'nin orta sahadaki ilk hedefi Ljubomir Fejsa oldu.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti

Transferde sona yaklaşan sarı-lacivertli takım, kısa süre içerisinde oyuncu ile resmi sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti

Kadroya önemli bir ön libero oyuncusu isteyen Ersun Yanal, yönetime Fejsa'nın ismini verdi. 30 yaşındaki Sırp futbolcu, Portekiz'in Benfica takımında top koşturuyor.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti

Önceliğini bu futbolcuya veren sarı-lacivertli takım, Portekiz ekibiyle görüşmelerini ilerletti ve transferde sona yaklaştı.

Fenerbahçe transfer bombasını patlattı! İşte maliyeti

Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için Benfica'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca futbolcunun yıllık kazancı da gelen bilgiler arasında.

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