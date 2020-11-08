Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe - Konyaspor maçı sonrası sahada flaş gerginlik! Serdar Aziz ve Mert Hakan... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe - Konyaspor maçı sonrası sahada flaş gerginlik! Serdar Aziz ve Mert Hakan... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazanarak sarı-lacivertli takımda adeta bir şok etkisi yarattı. Maçın ardından ise Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz başta olmak üzere iki takım oyuncuları arasında bir gerginlik yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri