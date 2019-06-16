Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Skrtel'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Neustadter, Valbuena, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Skrtel'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Slovak yıldızın Türkiye'de başka bir takıma imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar...

16 Haziran 2019 Pazar 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





