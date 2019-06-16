Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Skrtel'le ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Neustadter, Valbuena, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Skrtel'in de takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Slovak yıldızın Türkiye'de başka bir takıma imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar...
16 Haziran 2019 Pazar 14:29
Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonla birlikte çıkış yapmak isteyen Fenerbahçe'de sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılıyor.

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Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Daha önce Roman Neustadter, Valbuena, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Soldado ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde Skrtel'in durumu hala belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Skrtel'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Skrtel'in Türkiye'de kalıp başka bir takıma imza atacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Skrtel'in yeni adresi belli oldu

Fotospor'un haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Martin Skrtel'in, Başakşehir ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

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