Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşması sağlanan yıldız ismin transferinde pürüz çıktı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
16 Haziran 2019 Pazar 13:27
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Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi.
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Geçtiğimiz sezon yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket edecek.
İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
'BENFICA FEJSA'YI ARAYACAKTIR'
Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'nın, Fenerbahçe'ye yakın olmasıyla ilgili Portekiz'in önde gelen yorumcularından Luis Aguilar'dan önemli bir analiz geldi.
Aguilar, "İlk yılında sakatlıkla boğuştu. Formayı kaybetti, ama azimliydi. Defans hattına katkısı büyük. Aranacaktır." dedi.