Fenerbahçe'de transfer çıkmaza girdi! İşte o sebep

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan ve prensip anlaşması sağlanan yıldız ismin transferinde pürüz çıktı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

16 Haziran 2019 Pazar 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





