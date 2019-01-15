Fenerbahçe Fellaini'nin peşinde!

Sarı lacivertlilerin listesine giren Belçikalı orta saha için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Talk Sport, Manchester United'da istenmeyen 31 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanabileceğini ve Damien Comolli'nin bu transfer için yakın zamanda İngiltere'ye gideceği öğrenildi.
15 Ocak 2019 Salı 23:17
Güncelleme: 16.01.2019 07:55
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Orta sahaya mutlaka bir transfer yapmak isteyen Fenerbahçe için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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Bir süre önce adı sarı-lacivertlilerle anılan Belçikalı orta saha oyuncusu Marouane Fellaini'nin Türkiye'ye gelebileceği öne sürüldü.
Talk Sport'un haberine göre 2013-14 sezonundan bu yana Manchester United'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun, takımın genç hocası Ole Gunnar Solskjaer tarafından kadroda düşünülmediği ve kiralanması için yönetime rapor verdiği kaydedildi.
HERKES KARLI ÇIKAR
Fellaini'yi kiralamak istediği belirtilen Fenerbahçe için bunun bir fırsat olabileceği yorumu yapılan haberde; "Bu transfer hem Türkler, hem ManU hem de Fellaini için iyi olabilir" ifadeleri kullanıldı.
Manchester United ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fellaini, bu sezon 14 Premier Lig maçında oynadı ve 2 asist yaptı