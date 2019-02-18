Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek! - Fotomaç
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!

Fenerbahçe, ligin ilk yarısının sonundaki 12 haftalık periyotta 10 puan toplayabilmişti. Sarı lacivertli ekip, benzeri bir performans sergilerse, küme düşme ihtimali ciddi ciddi belirecek gibi!

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:20 Güncelleme: 18.02.2019 15:20
Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!

Sezonun ilk haftalarında şaka olarak başlayan 'Fenerbahçe küme düşer mi?' sorusu yavaş yavaş taraftarlar için 'Acaba?' durumuna dönüşüyor...

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Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçı sonrası küme düşme ihtimaliyle ilgili, "Ben asla böyle bir şeyi ne Fenerbahçe'ye yakıştırırım ne de böyle bir şeyi düşünürüm" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!

22 haftada 24 puan toplayabilen ve 15. sırada olan Fenerbahçe'yi kalan 12 maçta zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Lacivertliler'in ligde kalabilmek için kaç puan toplaması gerekiyor? İşte o analiz...

Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!

Son 10 sezona baktığımızda en düşük ligde kalma puanı 2010/11'de 26 puan olarak görünüyor. En yüksek ligde kalma puanı ise 2008/09'da 38 puan (ikili averajla) olarak ortaya çıkıyor.

Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe için en kötü senaryo düşünülür ve 38 puanla ligde kalabileceği kabul edilicek olursa Sarı-Lacivertliler'in kalan 12 haftada 14 puan toplaması gerekiyor ama...

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