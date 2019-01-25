Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor - Fotomaç
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Fenerbahçe bombaları patlattı! İki yıldız imzayı atıyor
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de taraftarlara müjdeli haber geldi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan iki yıldızın bugün resmen açıklanması bekleniyor.
25 Ocak 2019 Cuma, 02:09:48
Güncelleme: 09:17:13
Chelsea'li Victor Moses'i önceki gece İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirip 1.5 yıllık imza attıracak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ailesiyle birlikte dünü dinlenerek ve İstanbul turu yaparak geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu dün akşam da Ülker Stadı'nda 1-0 kaybedilen Ümraniye maçını izledi.
Moses'in yarın takımla ilk antrenmana çıkması, pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor maçını ise tribünden izlemesi bekleniyor.
Öte yandan İngiliz goal.com, Moses'in Fenerbahçe'ye gelmesinden en fazla mutlu olan tarafın Chelsea olduğunu iddia etti…
İngiliz kulübünün kesin satın alma opisyonu ile gönderdiği Nijeryalı oyuncunun bir daha Londra'ya dönmeyeceğini yazdı.