F.Bahçe'nin gündemindeki Rojo için flaş açıklama! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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F.Bahçe'nin gündemindeki Rojo için flaş açıklama!

Fenerbahçe'ye gidebilmek için İngiliz ekibi Manchester United'ın yöneticileriyle görüştüğü yönünde haberler çıkan Arjantinli defans oyuncusu Marcos Rojo için teknik direktörü Ole Gunnar Solsjkjaer'den açıklama geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:54
F.Bahçe'nin gündemindeki Rojo için flaş açıklama!

İngiliz basını dün Manchester United'lı Marcos Rojo'nun Fenerbahçe'ye gidebilmek için kulüp yönetimiyle görüştüğünü ve müsaade istediğini yazmıştı.

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F.Bahçe'nin gündemindeki Rojo için flaş açıklama!

Arjantinli futbolcu, kulüpte yeni transferlerin ardından gözden düşmüş ve yeni sezonda alabileceği süre kısıtlanmıştı.

F.Bahçe'nin gündemindeki Rojo için flaş açıklama!

Manchester Evening News ise konuyla ilgili yeni bir haber geçti.

F.Bahçe'nin gündemindeki Rojo için flaş açıklama!

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada oyuncusunun takımdaki geleceğine dair mesajlar verdi.

F.Bahçe'nin gündemindeki Rojo için flaş açıklama!

"Rojo takımda kalabilir. Neden olmasın? İyi bir sezon öncesi dönem geçirdi ve zaten Arjantin Milli Takımı'na seçilmeye de yakın."

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