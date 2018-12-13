Ersun Yanalın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret - Galeri - Fotomaç
13 Aralık 2018, Perşembe
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Ersun Yanal'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Phillip Cocu'nun sözleşmesini fesheden ve Ersun Yanal ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 15:22:07
Ersun Yanalın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe bugün itibariyle Phillip Cocu ile yollarını resmen ayırdı.

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Ersun Yanalın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı teknik direktör Ersun Yanal'ı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Ersun Yanalın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertliler, Yanal'la 2.5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı.

Ersun Yanalın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Deneyimli teknik adamın yıllık kazancının ise 2 milyon euro (12.25 milyon TL) olacağı öğrenildi.

Ersun Yanalın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret

Yanal bu ücreti TL üzerinden alacak.

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