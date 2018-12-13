Ersun Yanalın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret - Galeri - Fotomaç
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Ersun Yanal'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı! İşte alacağı ücret
Phillip Cocu'nun sözleşmesini fesheden ve Ersun Yanal ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.
13 Aralık 2018 Perşembe, 15:22:07
Fenerbahçe bugün itibariyle Phillip Cocu ile yollarını resmen ayırdı.
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Sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı teknik direktör Ersun Yanal'ı kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Ajansspor'un haberine göre, sarı lacivertliler, Yanal'la 2.5 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştı.
Deneyimli teknik adamın yıllık kazancının ise 2 milyon euro (12.25 milyon TL) olacağı öğrenildi.
Yanal bu ücreti TL üzerinden alacak.