Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri! - Fotomaç
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Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:56
Güncelleme: 20.02.2019 19:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Zenit'e konuk olacak.
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İlk maçta Rus temsilcisini Ülker Stadyumu'nda 1-0 mağlup eden sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, kritik mücadele öncesinde beIN Sports'un sorularını cevapladı.
Sis sebebiyle Rusya'ya 2-3 saat rötarlı geldiklerini söyleyen Yanal sözlerine şöyle başladı;
"İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir oyun vardı. İlk 30 dakikalık oyunlarımız muhteşem oluyor.
Bunu uzun zaman yaymamız gerekiyor. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Penaltı pozisyonu zaten sürpriz bir pozisyondu."