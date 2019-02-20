Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri! - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:56 Güncelleme: 20.02.2019 19:56
Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında Zenit'e konuk olacak.

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Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri!

İlk maçta Rus temsilcisini Ülker Stadyumu'nda 1-0 mağlup eden sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, kritik mücadele öncesinde beIN Sports'un sorularını cevapladı.

Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri!

Sis sebebiyle Rusya'ya 2-3 saat rötarlı geldiklerini söyleyen Yanal sözlerine şöyle başladı;

Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri!

"İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir oyun vardı. İlk 30 dakikalık oyunlarımız muhteşem oluyor.

Ersun Yanal'dan olay Slimani sözleri!

Bunu uzun zaman yaymamız gerekiyor. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Penaltı pozisyonu zaten sürpriz bir pozisyondu."

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