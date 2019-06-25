Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

İŞTE KOÇ'UN O SÖZLERİ

Kongre üyelerinin birinden gelen çanak soruya şöyle bir cevap verdi: "Televizyondan anlattıklarımızın da çok doğru şeyler olduğunu düşünmüyorum. Gerçekleri bilmeniz hakkınızdır. Toroğlu-moroğlu diye bahsettiğin insanlar da, burada ismini almaya değmez. Siz onlara malzeme vermeseniz de onlar illa ki Fenerbahçe'ye saldıracak bir şey bulur. Onların mevcudiyeti, onların hayatta oluş amaçları Fenerbahçe'ye saldırmak." Bak Ali Koç, geldin, hem de iddialı geldin. Sonra da geçmiş yönetime sallayarak, yardım kampanyası başlattın. Sen Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yöneticilik yapmadın mı? Olayın ne olduğunu bilmiyor muydun?