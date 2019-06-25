Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin? - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2019, Salı
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Haberler Galeri Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kongre üyelerinin birinden gelen soruya: "Televizyondan anlattıklarımızın da çok doğru şeyler olduğunu düşünmüyorum. Gerçekleri bilmeniz hakkınızdır. Toroğlu-moroğlu diye bahsettiğin insanlar da, burada ismini almaya değmez. Siz onlara malzeme vermeseniz de onlar illa ki Fenerbahçe'ye saldıracak bir şey bulur. Onların mevcudiyeti, onların hayatta oluş amaçları Fenerbahçe'ye saldırmak." verdiği bu cevabın ardından usta yorumcu Erman Toroğlu, Ali Koç'a sert bir yanıt verdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
25 Haziran 2019 Salı 08:00
Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

Bak Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkanlık için aday olduğunda ve seçildiğinde çok mutlu oldum. Sebebi de böyle büyük bir kulübe gelir, kurumsal işler yapar, doğru işler yapar ve diğer kulüplere kendini örnek gösterip, Türk futbolunun bir kademe daha ileri gitmesini sağlar diye... Hem Sabah, hem Fotomaç, hem de Takım Oyunu'nda yorumlar yaptım.

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Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

Ali Koç'un bir senelik icraatlarına baktığımda benim yorumlarım taca çıkmış. Herkesten özür dilerim. Yaptığı işlere, söylemlerine baktığımda çok da ümitli değilim. İnşallah bunda da yanılırım. Yakın zamanda Ali Koç, Mali Genel Kurul'da konuştu... Aslında buradaki en önemli şey, tüzükte yapılacak olan birdeğişiklikti. Ancak Ali Koç, bu çoğunluğu sağlayamadı, acaba neden? Çıkmış herkese konuşmuş. Arada ben de varım...

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

İŞTE KOÇ'UN O SÖZLERİ

Kongre üyelerinin birinden gelen çanak soruya şöyle bir cevap verdi: "Televizyondan anlattıklarımızın da çok doğru şeyler olduğunu düşünmüyorum. Gerçekleri bilmeniz hakkınızdır. Toroğlu-moroğlu diye bahsettiğin insanlar da, burada ismini almaya değmez. Siz onlara malzeme vermeseniz de onlar illa ki Fenerbahçe'ye saldıracak bir şey bulur. Onların mevcudiyeti, onların hayatta oluş amaçları Fenerbahçe'ye saldırmak." Bak Ali Koç, geldin, hem de iddialı geldin. Sonra da geçmiş yönetime sallayarak, yardım kampanyası başlattın. Sen Aziz Yıldırım'ın başkanlığında yöneticilik yapmadın mı? Olayın ne olduğunu bilmiyor muydun?

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

Orada Aziz Yıldırım yönetiminde süs biberi mi oldun? Gelirden-giderden haberin yok muydu? Öyle bir anlatıyorsun ki, sanki uzaydan geldin, Fenerbahçe'nin başına geçtin. Comolli'yi ben mi getirdim Ali Koç? Slimani, Benzia'yı ben mi aldım Ali Koç? Transferleri ben mi yaptım Ali Koç? Fenerbahçe Kulübü'nün bu futbolculara verdiği parayla yardım kampanyasındaki topladığın para arasındaki fark ne kadar Ali Koç?

Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert cevap: Fener’e uzaydan mı geldin?

Bak Ali Koç, ben spor adamıyım, yaşadığım sürece futbolun içindeyim. Benim oğullarımdan birisi de iyi bir Fenerbahçeli. Öyle bir sallamışsın ki, "Bunlar Fenerbahçe'ye sallayarak mutlu olur" demişssin. Sen benim oğlumu mutlu edemedin Ali Koç. Oğlum Fenerbahçe'yi düşme hattında gördüğünde sinirden çıldırıyor Ali Koç. Ben oğlumun mutlu olmasını isterim Ali Koç. Ondan sonra kalkıp tribüne oynuyorsun Ali Koç...

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