Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! 'Ben olsam almazdım' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
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Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! "Ben olsam almazdım"

Süper Lig'in 10. haftasında liderlik hesapları yapan Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda yaptığı puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi. Zorlu karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu, Gustavo ve Emre Belözoğlu hakkında konuştu...
4 Kasım 2019 Pazartesi 11:16
Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! Ben olsam almazdım

Süper Lig'in 10. haftasında liderlik için sahaya çıkan Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

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Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! Ben olsam almazdım

Maçta gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip olurken, sarı-lacivertliler haftayı 4. sırada tamamladı.

Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! Ben olsam almazdım

Maç boyunca birçok pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe, Moses, Gustavo ve Muriç ile de direklere takıldı.

Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! Ben olsam almazdım

Sonuç olarak Fenerbahçe oyun olarak üstün olduğu karşılaşmada, bu oyununu skora yansıtamadı ve deplasmanda yaptığı puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi.

Emre Belözoğlu ve Gustavo'ya olay sözler! Ben olsam almazdım

Metin Tekin, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. İşte birbirinden çarpıcı o sözler;

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