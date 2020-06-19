Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...

Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, gündemine İrfan Can Kahveci'yi aldı. İşte Emre Belözoğlu'nun bizzat devreye gireceği o operasyonun detayları...
19 Haziran 2020 Cuma 11:01 Güncelleme: 19.06.2020 11:06
Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe'den sezona damga vuracak transfer hamlesi... UEFA'nın FFP'yi esnetmesi, yönetime manevra alanı kazandırdı. Sarı lacivertliler bu sezonun bombasını patlatmaya hazırlanıyor...

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Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...

Fenerbahçe'nin kupa kazanma hasreti 6 seneye çıktı. Ali Koç başkanlığında son iki sezonda büyük hayal kırıklıkları yaşayan Sarı-Lacivertliler'in artık başarısızlığa tahammülü kalmadı.

Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...

Önümüzdeki sezon, Koç'un başkanlığındaki son senesi olacak.

Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...

Lig bitiminde seçimli genel kurul düzenlenecek. Bu nedenle Ali Koç için önümüzdeki sezon şampiyonluk çok kritik bir önem taşıyor.

Emre Belözoğlu transfer için devreye giriyor! FFP kararı sonrası Süper Lig'in yıldızı...

Tam da bu dönemde UEFA'nın Finansal Fair-Play kriterlerini esnetmesi, transferde yönetimin elini rahatlattı.

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