Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği! - Fotomaç
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Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emenike, Beşiktaş maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:49
Güncelleme: 23.02.2019 07:49
Emmanuel Emenike, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nijeryalı oyuncu, 2014-15 sezonunda kendisinin de yer aldığı şampiyon kadronun görselini paylaşarak mesaj verdi.
Şampiyonluğa ulaşan 11'de şu isimler yer alıyor;