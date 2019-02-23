Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği! - Fotomaç
23 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Emenike, Beşiktaş maçı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
23 Şubat 2019 Cumartesi 07:49 Güncelleme: 23.02.2019 07:49
Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Emmanuel Emenike, derbi öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Nijeryalı oyuncu, 2014-15 sezonunda kendisinin de yer aldığı şampiyon kadronun görselini paylaşarak mesaj verdi.

Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

Şampiyonluğa ulaşan 11'de şu isimler yer alıyor;

Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

VOLKAN DEMİREL

Emenike'den Ersun Yanal'a 11 desteği!

GÖKHAN GÖNÜL

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN