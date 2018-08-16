Eljif için Fenerbahçenin kapısına dayandılar!

16 Ağustos 2018 Perşembe, 01:34:59
Güncelleme: 01:54:34
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Eljif için Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendi ancak hem taraftar hem de camia Eljif Elmas'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Eljif için Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!
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Eljif, genç yaşına rağmen oynadığı oyunla alkış alırken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. 18 yaşındaki Makedon futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe 8 milyon Euro'ya kadar ulaşan tekliflerin geldiği ifade edildi.
Eljif için Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!
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Ancak sarı-lacivertli yönetimin, Eljif konusundaki tavrı net... Fenerbahçeli kurmaylar, Eljif'i sezon sonuna kadar kesin olarak takımda tutacak.
Eljif için Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!
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Yöneticiler gelen tekliflere ise, "8 milyon Euro'ya Eljif'i vermemiz imkansız. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi var. İsteyen kulüpler bu seçeneği değerlendirebilir" yanıtını veriyor.
Eljif için Fenerbahçe'nin kapısına dayandılar!
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GEÇEN YIL OYNATILAMADI ÇÜNKÜ SAKATTI
Eljıf Elmas geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın ısrarıyla büyük uğraşlar sonucu kadroya katılmıştı. Bu transfer için 240 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, statü gereği geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oyuncudan yararlanamadı.