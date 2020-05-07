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Çılgın iddia! "Pellegrini ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye"

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Kısa süre önce Nenad Bjelica'nın, sarı lacivertlilere resmi imzayı atmasının 'çok yakın' olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de, Hırvat hocanın yanısıra birçok isimle birebir görüşmelerin, sürdürüldüğü belirtilirken, adnradio.cl adlı internet sitesinden sürpriz bir haber okuyuculara aktarıldı. Buna göre Süper Lig devi, ligin sona ermesiyle beraber dünyaca ünlü 2 isme birden imzayı attıracak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

7 Mayıs 2020 Perşembe 15:38 Güncelleme: 07.05.2020 15:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





