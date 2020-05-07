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Çılgın iddia! "Pellegrini ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye"
Çılgın iddia! "Pellegrini ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye"
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi... Kısa süre önce Nenad Bjelica'nın, sarı lacivertlilere resmi imzayı atmasının 'çok yakın' olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de, Hırvat hocanın yanısıra birçok isimle birebir görüşmelerin, sürdürüldüğü belirtilirken, adnradio.cl adlı internet sitesinden sürpriz bir haber okuyuculara aktarıldı. Buna göre Süper Lig devi, ligin sona ermesiyle beraber dünyaca ünlü 2 isme birden imzayı attıracak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
7 Mayıs 2020 Perşembe 15:38
Güncelleme: 07.05.2020 15:46
Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sular durulmuyor... Son olarak Ersun Yanal ile çalışan ve Zeki Murat Göle ile sezonu sonlandıracağı belirtilen Kanarya için sürpriz haberler gündeme gelmeye devam ediyor.
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Daha önce Erol Bulut, Giampaolo, Rui Vitoria ve Nenad Bjelica ile temasa geçtiği iddia edilen sarı lacivertlilerde en güçlü aday Hırvat teknik direktör olmuştu.
İddialara göre Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile görüşmelerde olumlu ilerleme kaydetmişti.
MAAŞI BELLİ OLDU İDDİASI
Öte yandan Fenerbahçe'nin Nenaj Bjelica konusunda maaş ve kontrat konusunda da prensipte anlaştığı aktarılmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir başka iddia da Güney Amerika'dan geldi...