Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...
Fenerbahçe, ligin 24. haftasında evinde Galatasaray'a mağlup olurken, zirve yarışında ağır bir yara alarak liderliği sarı kırmızılılara kaptırmıştı. Bununla beraber Fenerbahçe'de, Galatasaray maçında ilk 11'de olan Mert Hakan Yandaş ve daha sonra oyuna giren Mesut Özil arasındaki o fark, izleyenleri şaşırttı. İşte detaylar...
07 Şubat 2021 Pazar 10:46, Güncelleme 07.02.2021 11:00
Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...