Galeri Fenerbahçe Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

Fenerbahçe, ligin 24. haftasında evinde Galatasaray'a mağlup olurken, zirve yarışında ağır bir yara alarak liderliği sarı kırmızılılara kaptırmıştı. Bununla beraber Fenerbahçe'de, Galatasaray maçında ilk 11'de olan Mert Hakan Yandaş ve daha sonra oyuna giren Mesut Özil arasındaki o fark, izleyenleri şaşırttı. İşte detaylar...

Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, takımının Galatasaray'a Kadıköy'de 1-0 yenildiği maçta hem ilk kez iç sahada maça çıkma hem de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

Karşılaşmanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş yerine oyuna dahil olan Mesut Özil, istatistikleriyle de dikkat çekti.

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Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

Yıldız futbolcu, uzatmalar dahil 36 dakika sahada kalırken bu kısa sürede yerine girdiği Mert Hakan Yandaş'ın 63 dakikada yaptığı istatistikleri geride bıraktı.

Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

MERT HAKAN'IN 63 DAKİKALIK PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, 63 dakika boyunca 29 kez topla buluşurken hiç şut çekmedi, %92.9 isabet oranıyla 14 pas verdi, 2 orta denemesi yaptı ve girdiği 11 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı.

Dev derbide dikkat çeken Mert Hakan istatistiği! Mesut Özil...

MESUT ÖZİL 36 DAKİKADA NE YAPTI?

Mesut Özil ise Mert Hakan'ın yerine girdikten sonra uzatmalar dahil 36 dakika içinde 1 şut attı, %95.2 isabet oranıyla 21 pas verdi, 5 orta açtı ve 5 ikili mücadeleden 2'sinde üstünlük kurdu.

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