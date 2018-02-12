Denizli'den çarpıcı F.Bahçe yorumu: Şampiyonluk...

"GIULIANO FAKTÖRÜ"

"Nefes nefese bir lig luyor. Dört takım yoluna devam ederken, arkadan gelen bir de grup var. Fenerbahçe kaybetseydi belki de şampiyonluk yolundan koaprdı. Dolayısıyla Fenerbahçe, şampiyonluğun en önemli bir adayı olduğunu gösterdi. F.Bahçe'nin oynayacağı Beşiktaş ve Galatasaray maçları her şeyi değiştirebilir. Giuliano ise Fenerbahçe'yi sırtlayan isimdir. Yine etkili bir oyun, fial pasları çok iyiyapan bir Giuliano faktörü sahadaydı."