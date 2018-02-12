Denizli'den çarpıcı F.Bahçe yorumu: Şampiyonluk...
TRT Spor ekranlarında yayınlanan programda Denizli; "Başakşehir bir şeyi gösterdi! Olumlu futbol en önemli unsur olabilir ama hücumda olsun, topa hakimiyetleri olsun; iki isim Emre ve Mossoro Başakşehir için ne kadar önemli oyuncular olduklarını gösterdi. Bu kadar hücumdan yoksun bir Başakşehir takımı istenilen oyunu sergileyemedi. Adebayor'a istenilen toplar kanatlardan gelmedi! Ne Arda, ne de Visca istenilen topları taşıdılar."
"F.BAHÇE İSTEDİĞİNİ ALDI"
"Fenerbahçe etkili bir oyun sergilerken; hem orta sahada olsun, hem de hücumda olsun oldukça etkin bir oyun oynadı. Fenerbahçe'nin grafik olarak Başakşehir'den önde olduğu biliyorduk. Başakşehir takımı son Konya maçında zaten kötü sinyal veriyordu. Öncesinde kupada Giresunspor'a elenmelerinden sonra, otakım aşağıya doğru bir grafik izledi."
"ARDA HAZIR DEĞİL"
"Fenerbahçe bu özellikle sağ tarafı çok iyi kapattı. Isla ve Dirar, Arda'nın önünü tamamen kapatırken, Arda orada etkili olamadı. Abdullah hoca ile bir sohbetimiz oldu geçenlerde. Arda'nın bu takım için önemli olduğunu ama hazır olmadığını söylemişti. Bu maçta zaten hazır olmadığı görüldü. Fenerbahçe'nin bu oyunla kazanması gayet doğal. Fenerbahçe ne kadar büyük bir takım olduğunu gösterdi."
"FENERBAHÇE ORTA SAHAYI ELE GEÇİRDİ"
"Fenerbahçe'ye format olarak baktığımızda orta sahada etkili oluğ adeta o bölgeyi ele geçirmişlerdi. Gökhan, Visca ve Caiçara'yı hiç oynatmadılar. Geçen hafta bakın Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni yenemedi ama oyunun hakimiydi. Yine de ne olursa olsun bu ligin en derli toplu takımı Başakşehir'dir. Önümzüdeki hafta kritik bir Trabzonspor maçı var. Emre bu takımın dilinden anlıyor! Olmayışı büyük bir kayıp oldu."
"GIULIANO FAKTÖRÜ"
"Nefes nefese bir lig luyor. Dört takım yoluna devam ederken, arkadan gelen bir de grup var. Fenerbahçe kaybetseydi belki de şampiyonluk yolundan koaprdı. Dolayısıyla Fenerbahçe, şampiyonluğun en önemli bir adayı olduğunu gösterdi. F.Bahçe'nin oynayacağı Beşiktaş ve Galatasaray maçları her şeyi değiştirebilir. Giuliano ise Fenerbahçe'yi sırtlayan isimdir. Yine etkili bir oyun, fial pasları çok iyiyapan bir Giuliano faktörü sahadaydı."
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