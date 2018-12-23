Comolli Fransız yıldızla buluştu! - Galeri - Fotomaç
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Comolli Fransız yıldızla buluştu!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Fransız golcü, Ortaköy'de bulunan Four Seasons Hotel'de bir araya geldi.
23 Aralık 2018 Pazar, 08:20:46
Güncelleme: 08:22:56
Fenerbahçe, çok ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor.
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Sarı-Lacivertlilerin Bafetimbi Gomis'i istediği biliniyordu. Bu transferdeki müthiş bir gelişme daha gün yüzüne çıktı...
Fransız futbolcu 3 hafta önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile baş başa yemek yedi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek haberin ayrıntıları:
Soluğu hemen otelde aldı
2 Aralık'ta İstanbul'a gelen Gomis soluğu Ortaköy'de bulunan Four Seasons Hotel'de aldı ve Comolli buluştu. Görüşmede Gomis'in menajeri Mendy de yer aldı.
Görüşme 3 saat sürdü
Üç isim otelde çok gizli bir şekilde yemek yerken, görüşmenin yapıldığı bölüme kimsenin girmesine izin verilmedi.