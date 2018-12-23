Comolli Fransız yıldızla buluştu! - Galeri - Fotomaç
23 Aralık 2018, Pazar
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Comolli Fransız yıldızla buluştu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Fransız golcü, Ortaköy'de bulunan Four Seasons Hotel'de bir araya geldi.

23 Aralık 2018 Pazar, 08:20:46 Güncelleme: 08:22:56
Comolli Fransız yıldızla buluştu!

Fenerbahçe, çok ses getirecek bir transfere imza atmak istiyor.

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Comolli Fransız yıldızla buluştu!

Sarı-Lacivertlilerin Bafetimbi Gomis'i istediği biliniyordu. Bu transferdeki müthiş bir gelişme daha gün yüzüne çıktı...

Comolli Fransız yıldızla buluştu!

Fransız futbolcu 3 hafta önce Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile baş başa yemek yedi. İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek haberin ayrıntıları:

Comolli Fransız yıldızla buluştu!

Soluğu hemen otelde aldı

2 Aralık'ta İstanbul'a gelen Gomis soluğu Ortaköy'de bulunan Four Seasons Hotel'de aldı ve Comolli buluştu. Görüşmede Gomis'in menajeri Mendy de yer aldı.

Comolli Fransız yıldızla buluştu!

Görüşme 3 saat sürdü

Üç isim otelde çok gizli bir şekilde yemek yerken, görüşmenin yapıldığı bölüme kimsenin girmesine izin verilmedi.

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