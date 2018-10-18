Cocu 2 ismi bekliyor! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Cocu 2 ismi bekliyor!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu 2 ismin dönmesini bekliyor
    18 Ekim 2018 Perşembe, 18:49:35 Güncelleme: 18:51:41
    Cocu 2 ismi bekliyor!

    Süper Lig'de 9. hafta maçına Sivasspor deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de iki isim dışında tüm oyuncular milli takım kamplarından döndüler.

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    Cocu 2 ismi bekliyor!

    Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları Mauricio Isla ve Diego Reyes ise henüz Türkiye'ye dönmediler.

    Cocu 2 ismi bekliyor!

    17 Ekim Çarşamba gecesi Türkiye saatiyle 04:45 oynanan Meksika - Şili maçında oynayan ikilinin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Cocu 2 ismi bekliyor!

    Bu müsabakada Diego Reyes ülkesi adına Meksika'da, Isla da Şili'de forma giyerken her iki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı.

    Cocu 2 ismi bekliyor!

    Şili bu maçı 89. dakikada Nicolas Castillo'nun attığı golle 0-1 kazanmasını bildi.

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