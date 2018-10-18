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Cocu 2 ismi bekliyor!
Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu 2 ismin dönmesini bekliyor
18 Ekim 2018 Perşembe, 18:49:35
Güncelleme: 18:51:41
Süper Lig'de 9. hafta maçına Sivasspor deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe'de iki isim dışında tüm oyuncular milli takım kamplarından döndüler.
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Fenerbahçe'nin savunma oyuncuları Mauricio Isla ve Diego Reyes ise henüz Türkiye'ye dönmediler.
17 Ekim Çarşamba gecesi Türkiye saatiyle 04:45 oynanan Meksika - Şili maçında oynayan ikilinin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Bu müsabakada Diego Reyes ülkesi adına Meksika'da, Isla da Şili'de forma giyerken her iki oyuncu da 90 dakika sahada kaldı.
Şili bu maçı 89. dakikada Nicolas Castillo'nun attığı golle 0-1 kazanmasını bildi.