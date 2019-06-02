Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç'ten Fenerbahçe itirafı

Çaykur Rizespor ile iyi bir sezon geçiren ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir ile adı transfer dedikodularına karışan Vedat Muriç'ten çok konuşulacak itiraf geldi. İşte Muriç'in yaptığı o açıklama...

2 Haziran 2019 Pazar 12:24 Güncelleme: 02.06.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





