Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir orta saha transferi üzerinde duruyordu. Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra defansa dönük bir orta saha oyuncusu arayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı oyuncuyu buldu. Sevilla'nın yıldızı ile her konuda anlaşma sağlandı. İşte dev transfer harekatının detayları...
23 Temmuz 2019 Salı 18:26
Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı

Fenerbahçe bir transferde daha son noktaya geldi.

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Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı

Ersun Yanal'ın transfer raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar listedeki isimleri kadroya katmak için tüm şartları zorluyor.

Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncu Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra gözler ön libero transferine çevrilmişti.

Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı

Khedira ve Luiz Gustavo iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Fenerbahçe'nin asıl hedefinin başka bir yıldız olduğu öğrenildi.

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