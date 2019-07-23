Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir orta saha transferi üzerinde duruyordu. Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra defansa dönük bir orta saha oyuncusu arayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı oyuncuyu buldu. Sevilla'nın yıldızı ile her konuda anlaşma sağlandı. İşte dev transfer harekatının detayları...
23 Temmuz 2019 Salı 18:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe bir transferde daha son noktaya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Ersun Yanal'ın transfer raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar listedeki isimleri kadroya katmak için tüm şartları zorluyor.
Sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncu Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra gözler ön libero transferine çevrilmişti.
Khedira ve Luiz Gustavo iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Fenerbahçe'nin asıl hedefinin başka bir yıldız olduğu öğrenildi.