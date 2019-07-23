Anlaşma tamam! Sevilla'nın yıldızını Fenerbahçe kaptı

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler bir süredir orta saha transferi üzerinde duruyordu. Tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra defansa dönük bir orta saha oyuncusu arayan Fenerbahçeli kurmaylar aradığı oyuncuyu buldu. Sevilla'nın yıldızı ile her konuda anlaşma sağlandı. İşte dev transfer harekatının detayları...

23 Temmuz 2019 Salı 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





