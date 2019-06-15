Alman basınından flaş Max Kruse iddiası! Fenerbahçe...
Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik hücum hattına verildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinin tepesinde ise Max Kruse var. Son olarak Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen forması giyen golcü oyuncu için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52
Güncelleme: 15.06.2019 07:52
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Gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon hücum bölgesinde oldukça büyük sıkıntılar yaşamış ve 34 maçta sadece 44 gol atabilmişti.
Yeni sezonda da aynı problemi yaşamak istemeyen Fenerbahçe, transferde önceliği hücum hattına verdi.
Adı Vedat Muriç, Mario Balotelli, Ze Luis ve Nikola Kalinic gibi golcülerle anılan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği 1 numaralı isim, bu sezon Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergileyen Max Kruse...
Fenerbahçe'nin forvet transferinde adı ilk sırada geçen Kruse, yaz tatilini yine Las Vegas'ta geçiriyor.