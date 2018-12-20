Ali Koçun sözleri UEFAyı harekete geçirdi! Transfer... - Galeri - Fotomaç
20 Aralık 2018, Perşembe
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Ali Koç'un sözleri UEFA'yı harekete geçirdi! Transfer...

Başkan Ali Koç'un, "Gerekirse önümüzdeki sezon Avrupa'ya gitmeyeceğiz ve Süper Lig'de şampiyon olabilecek bir kadro kuracağız" açıklaması taraftarı heyecanlandırdı.
20 Aralık 2018 Perşembe, 08:48:35 Güncelleme: 08:49:57
Ali Koçun sözleri UEFAyı harekete geçirdi! Transfer...

Ancak UEFA'nın Finansal Fair Play komitesi ile ocak ayında yapılacak görüşme sıkıntıya girdi.

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Ali Koçun sözleri UEFAyı harekete geçirdi! Transfer...

3 Temmuz sürecinde Türkiye'de çıkan tüm haberleri takip eden UEFA'nın Koç'un açıklamasını da not ettiği belirtiliyor.

Ali Koçun sözleri UEFAyı harekete geçirdi! Transfer...

Fenerbahçe ile yapılacak görüşmede bu sözlerin ne anlama geldiğinin sorulmasına ve sarı-lacivertli kulübe karşı tavrın sertleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ali Koçun sözleri UEFAyı harekete geçirdi! Transfer...

"11.9 MİLYON EURO LİMİTİMİZ VAR"
Başkan Ali Koç'un, "Harcayacak 11.9 milyon Euro limitimiz var" sözleri dikkat çekmişti.

Ali Koçun sözleri UEFAyı harekete geçirdi! Transfer...

Ne var ki UEFA'nın sarı-lacivertliler ile yaptığı uzlaşı metninde yapılan vurgu, sezonlar değil, transfer dönemleri üzerine...

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