Ali Koçtan şok sözler! Gerekirse Avrupaya gitmeyebiliriz

Törende konuşan Ersun Yanal, her zaman umut olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'de bu umutları gerçekleştirmek için beraberiz. Ben henüz 2 gündür buradayım. Bu sürecin içinde bir maç oynandı. Fenerbahçe'nin büyüklüğü kendi koyduğu sportif hedeflerden büyüktür. Fenerbahçe Türk Sporu'nun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer sadece futbolla yorumlanamayacak kadar sığ olmamalıdır. Başkanımızın mensup olduğu Koç Ailesi ve misyonu Türk sporu için de çok önemlidir. Ben kendilerinin Türk sporunun içinde olmalarını ülkemiz adına büyük bir şans olarak değerlendiriyorum. Sporun birçok alanındaki vizyoner çalışmaların ülkemizin geleceği için önemli bir yatırıma başladığını biliyorum. Böyle bir camianın mensubu ve içinde olduğum şu anda sorumluluklarımı ve hedefimi başkanımızın cümlesiyle ben anlatayım. Dördüncü yıldızı yakacağız. Takmak için var gücümüzle biz takım olarak, sizler de bizlerin dışında bir takım olarak el ele taraftarlarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bugün burada olmaktan bu aile içinde olmaktan mutluyum. Bu mutluluğu da sonuçlarla pekiştirerek mutlu etmek istiyorum" diye belirtti.







