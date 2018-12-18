Ali Koçtan şok sözler! Gerekirse Avrupaya gitmeyebiliriz

Ali Koç'tan şok sözler! "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyebiliriz"
Törende konuşan Ersun Yanal, her zaman umut olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'de bu umutları gerçekleştirmek için beraberiz. Ben henüz 2 gündür buradayım. Bu sürecin içinde bir maç oynandı. Fenerbahçe'nin büyüklüğü kendi koyduğu sportif hedeflerden büyüktür. Fenerbahçe Türk Sporu'nun lokomotifidir. Bugün bulunduğu yer sadece futbolla yorumlanamayacak kadar sığ olmamalıdır. Başkanımızın mensup olduğu Koç Ailesi ve misyonu Türk sporu için de çok önemlidir. Ben kendilerinin Türk sporunun içinde olmalarını ülkemiz adına büyük bir şans olarak değerlendiriyorum. Sporun birçok alanındaki vizyoner çalışmaların ülkemizin geleceği için önemli bir yatırıma başladığını biliyorum. Böyle bir camianın mensubu ve içinde olduğum şu anda sorumluluklarımı ve hedefimi başkanımızın cümlesiyle ben anlatayım. Dördüncü yıldızı yakacağız. Takmak için var gücümüzle biz takım olarak, sizler de bizlerin dışında bir takım olarak el ele taraftarlarımızın desteğiyle bu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. Bugün burada olmaktan bu aile içinde olmaktan mutluyum. Bu mutluluğu da sonuçlarla pekiştirerek mutlu etmek istiyorum" diye belirtti.
"Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayacağız"
Şu anda ligde bir maçları kaldığını belirten Yanal, "Biz ikinci yarıdaki puan cetveline baktığımızda ligin yeni başladığını düşünecek olursak zirvede olacak bir takım olacağız. İkinci yarı sezon yeni başlasaydı orada olması gerektiği için oynayacağız. Fenerbahçe'nin bir kültürü var. Fenerbahçe taraftarının, sevenlerin bir kültürü var. Biz onun dışında bir şey yapmaya çalışmayacağız. Fenerbahçe'nin oynaması gerektiği gibi oynayıp sonucu oluşturacağız. İstatistikleri biz belirleyeceğiz" dedi.
"Şampiyonluğu, alkışı hakkeden bir takım vardı"
Taraftarın ortaya koyduğu tavır ve onların istediği bir sonuçla şampiyon olduklarını anlatan Ersun Yanal, "Şampiyonluğu alkışı hak eden bir takım vardı. Orada çok kıymetli oyuncularımız, taraftarımız birlikteydi. Tekrardan o aynı birlikteliği ve sistemi kurmamız lazım. Bunun çok daha keyiflisi için mücadele edip çalışacağız. Oynamak istediğimiz futbol için zamana ihtiyacımız var. Bu zamanı doğru kullandığımızı, rakibe pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. İyi tarafı oydu. Ama bunu daha uzun süre oynamak tabii ki hedefimiz. Her oyunun kendi kondisyonu var. Biz de her oyunu kendi kondisyon ve dayanıklılığına uyarlayacağız. İkinci yarı çok farklı bir şekilde sürekli oyun oynayan Fenerbahçe izleyeceksiniz" şeklinde konuştu.