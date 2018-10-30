Ali Koç, Phillip Cocuya bu sözlerle veda etti: Yazık! - Galeri - Fotomaç
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Ali Koç, Phillip Cocu'ya bu sözlerle veda etti: "Yazık!"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Phillip Cocu'ya veda etti.
    30 Ekim 2018 Salı, 08:00:06 Güncelleme: 10:07:12
    Ali Koç, Phillip Cocuya bu sözlerle veda etti: Yazık!

    Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son vermişti.

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    Ali Koç, Phillip Cocuya bu sözlerle veda etti: Yazık!

    Maçın ardından soluğu soyunma odasında alan Koç'un, "Tablo ortada. Sana da bize de yazık oluyor" ifadesini kullanarak Hollandalı hoca ile yolları ayırdığı öğrenildi.

    Ali Koç, Phillip Cocuya bu sözlerle veda etti: Yazık!

    Özellikle Anderlecht maçının ardından Başkan Koç, takımın geri dönüşünden ve mücadelesinden dolayı oldukça umutluydu.

    Ali Koç, Phillip Cocuya bu sözlerle veda etti: Yazık!

    Ankaragücü karşısında da benzer bir oyun bekleyen sarı-lacivertli kulübün başkanı, skor ve oyundan sonra büyük şok yaşadı.

    Ali Koç, Phillip Cocuya bu sözlerle veda etti: Yazık!

    Maç öncesi hiç planlamadığı şekilde ani bir kararla sürekli arkasında durduğu teknik direktörünü gönderdi.

    Ali Koç, Phillip Cocuya bu sözlerle veda etti: Yazık!

    Takımı topladı
    Başkan Ali Koç dün futbolcularla bir araya geldi. Ankaragücü mağlubiyeti sonrası büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli takımda dün de hareketli saatler vardı. Başkan Koç herkesi toplayarak sert uyarılarda bulundu. (Milliyet)

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