Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum... - Galeri - Fotomaç
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Ahmet Çakar'dan flaş yorum: "Fenerbahçe'yi kutluyorum..."
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 21:22:47
Güncelleme: 21:51:44
4 maçtır kazanamayan ve 9 haftada topladığı 9 puanla maç fazlasıyla 15. sırada yer alan Fenerbahçe'ye sert bir eleştiri geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Çakar, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Kümede kalma mücadelesinde Sivas'tan altın değerinde bir puan aldılar....." ifadelerini kullandı.
Bir paylaşım daha yapan Çakar şu ifadeleri kullandı: "Eyy Ali Koç, Titanik batıyor ama sen ve arkadaşların hala keman çalıyorsunuz!!!!!!!"