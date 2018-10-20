Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum... - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Ahmet Çakar'dan flaş yorum: "Fenerbahçe'yi kutluyorum..."

    Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 21:22:47 Güncelleme: 21:51:44
    Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum...

    4 maçtır kazanamayan ve 9 haftada topladığı 9 puanla maç fazlasıyla 15. sırada yer alan Fenerbahçe'ye sert bir eleştiri geldi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum...

    Yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

    Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum...

    Çakar, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Kümede kalma mücadelesinde Sivas'tan altın değerinde bir puan aldılar....." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum...

    Bir paylaşım daha yapan Çakar şu ifadeleri kullandı: "Eyy Ali Koç, Titanik batıyor ama sen ve arkadaşların hala keman çalıyorsunuz!!!!!!!"

    Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum...
    Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum...
    Ahmet Çakardan flaş yorum: Fenerbahçeyi kutluyorum...
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