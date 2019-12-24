Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.. Maçtan sonra sarı-lacivertlilerin zaferinin önüne geçen detaylar vardı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kendisine ve takımına yapılan eleştirilere kinayeli cevaplar vermiş ve soru almamıştı. Deneyimli teknik adam hafta içi basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Fotomaç olarak Ersun Yanal'ın basın toplantısında söyleyeceklerini açıklıyoruz...

24 Aralık 2019 Salı 07:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





