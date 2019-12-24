Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.. Maçtan sonra sarı-lacivertlilerin zaferinin önüne geçen detaylar vardı. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, kendisine ve takımına yapılan eleştirilere kinayeli cevaplar vermiş ve soru almamıştı. Deneyimli teknik adam hafta içi basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı. Fotomaç olarak Ersun Yanal'ın basın toplantısında söyleyeceklerini açıklıyoruz...
24 Aralık 2019 Salı 07:26
Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek


Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrası Ersun Yana'ın açıklamaları gündeme oturmuştu.

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Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek

Sarı-lacivertliler müsabakadan 3-1 galip ayrılarak zirve yolunda iddiasını sürdürdü.

Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek

Maçtan sonra konuşan Yanal, ''Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe bugün kazandı. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım'' demişti.

Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek

Ersun Yanal'ın bu açıklamaları hafta içinde istifa edeceği şeklinde yorumlanmıştı.

Açıklıyoruz! Ersun Yanal basın toplantısında bunları söyleyecek

İstifa iddiaları bir yana takım kaptanı Emre Belözoğlu ile kavga ettiği iddiaları şok etkisi yaratmıştı.

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