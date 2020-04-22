Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Yıldız isim de sosyal medya hesanından yaptığı paylaşımla bu haberleri doğruladı. İşte yıldız oyuncunun paylaşımı ve flaş transfere dair detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri....