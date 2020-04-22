Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Yıldız isim de sosyal medya hesanından yaptığı paylaşımla bu haberleri doğruladı. İşte yıldız oyuncunun paylaşımı ve flaş transfere dair detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri....

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:25 Güncelleme: 22.04.2020 21:25
Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken Fenerbahçe 40 puanla 7., Beşiktaş ise 44 puanla 5. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan iki takım da lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması ve transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

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Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Sezon sonunda Rebocho'nun kiralık kontratının bitip Fransa'ya dönecek olmasıyla birlikte takımın bir diğer sol beki Caner Erkin'in de sözleşmesinin bitecek olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, transferde ilk hedefi bu bölge olarak belirlemişti.

Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Rebocho'ya ek olarak Caner'le de yol ayrımına sıcak bakan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli oyuncusu Fabrice N'Sakala için düğmeye basmıştı.

Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Fanatik'in haberine göre Alanyaspor'la olan kontratı sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki sol bek konusunda hızlı hareket eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de devrede olmasına rağmen oyuncunun eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la çalışmak istemesi sebebiyle transferde mutlu sona ulaştı.

Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100'er bin Euro artacağı kaydedildi. N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.

Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı

Öte yandan N'Sakala, kendisi için yapılan Beşiktaş görselini Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı.

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