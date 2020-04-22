Yıldız oyuncudan formalı paylaşım! Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı
Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle lige verilen arada Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan oyuncu ile anlaşmaya vardı. Yıldız isim de sosyal medya hesanından yaptığı paylaşımla bu haberleri doğruladı. İşte yıldız oyuncunun paylaşımı ve flaş transfere dair detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri....
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e ara verilirken Fenerbahçe 40 puanla 7., Beşiktaş ise 44 puanla 5. sırada bulunuyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan iki takım da lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlaması ve transfer çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncunun transferinde sona yaklaştı.
Beşiktaş'ın, Demokratik Kongolu futbolcuyla 2+1 yıllığına el sıkıştığı ifade edildi. Tecrübeli ismin, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Başarılı ismin maaşının ilerleyen yıllarda 100'er bin Euro artacağı kaydedildi. N'Sakala, Alanyaspor formasıyla 4 sezonda 120 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu.