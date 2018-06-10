Talisca oyununu Fikret Orman bozdu

Brezilyalı oyuncunun menajerleri ve kendisi, Benfica ile iş birliği içinde Beşiktaş'ı tuzağı düşürmek için çok çalıştı. Talisca'nın Liverpool, Juventus, Roma, M.United gibi kulüpler tarafından istendiği söylentisi yayıldı. Ardından da Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması için görüşmelere geçildi. Menajerler, Siyah-Beyazlı kulübe, "21 milyona al, 30'a sat. Bak çok fazla isteyeni var" diye öneri getirdi.