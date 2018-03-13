Talisca formülü
Son oynanan Gençlerbirliği maçında attığı golle takımına çok önemli 3 puan kazandıran Anderson Talisca'yı elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı. Kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için Benfica ile masaya oturacak olan siyah-beyazlıların transferde izlemeyi planladığı yol şöyle:
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