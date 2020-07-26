Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Süper Lig'de sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, kritik bir üç puanın da sahibi oldu. Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirirken, Beşiktaş'a bir de forvet önerisinde bulundular. İşte o yorumlar...

26 Temmuz 2020 Pazar 08:41 Güncelleme: 26.07.2020 08:41
Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - İYİLERİN ZAFERİ

Bir sözüm vardır; "Beşiktaş formasını sahaya assanız ligi 3. bitirir." Bu sözü bu sezon için söyleyemem. Tabii ki eski başkan ve yönetimin kulaklarını çınlatıyorum. Beşiktaşlılar onu ve yandaşlarını hiç affetmeyecek. Trabzonspor'un cezası CAS'tan dönmezse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Bu Beşiktaş için çok ama çok önemli...

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Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"BEŞİKTAŞ'TA ARTIK İYİLER KAZANACAK"

Ama Allah doğruların yanında oluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın doğrusu iyi iş çıkardı, zor şartlarda takımı iyi motive ettiler. Teşekkürler Başkan, teşekkürler hocam. Beşktaş'ta artık iyiler kazanacak, kötülerden hesap sorulacak. Çebi ve Yalçın'ın şimdi yeni başarı planları var. Bekleyip göreceğiz. Yepyeni bir Beşiktaş gelecek, buna can-ı gönülden inanıyorum.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Dünkü maçı izlerken gelecek sezonun yapılanması için neler yapılabileceğini düşündüm. Dile kolay, Ruiz, Boateng, Burak son bir haftada gidenler. Ona rağmen futbolcuların kazanma arzusuna saygı duydum. Beşiktaş'ta Elneny ve Atiba'yı çok beğendim. Çok çalıştılar ve takım arkadaşlarına liderlik yaptılar.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"SEZON SONUNA DOĞRU GÖSTERDİĞİ PERFORMANSA ALKIŞ TUTMAK GEREK"

Siyah-beyazlı forma ile belki de son maçına çıkan Gökhan da rakip savunmayı zorladı. Sakatlığı nedeniyle bu sezon bir türlü form düzeyini koruyamayan N'Koudou da çok istekliydi. Diaby'nin sezon sonuna doğru gösterdiği performansa alkış tutmak gerek.

Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi

"TAM BEŞİKTAŞ'IN ARADIĞI FORVET OLABİLİR"

Rıdvan görevini yaparken sanki bir sezon kiralık gitmesinde fayda var. Gençlerbirliği de sahada zaman zaman göze hoş gelen bir futbol sergiledi. Özellikle İlker Karakaş iyi bir kumaş. Ankara ekibinin genç ismi Sio; ligde en beğendiğim futbolculardan. 21 yaşındaki Sio tam Beşiktaş'ın aradığı forvet olabilir. Benden söylemesi...

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