Spor yazarları Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - İYİLERİN ZAFERİ

Bir sözüm vardır; "Beşiktaş formasını sahaya assanız ligi 3. bitirir." Bu sözü bu sezon için söyleyemem. Tabii ki eski başkan ve yönetimin kulaklarını çınlatıyorum. Beşiktaşlılar onu ve yandaşlarını hiç affetmeyecek. Trabzonspor'un cezası CAS'tan dönmezse Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak. Bu Beşiktaş için çok ama çok önemli...