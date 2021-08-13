GaleriBeşiktaşSon dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçında siyah-beyazlı taraftarlar 1.5 yıl aradan sonra tribünde yer aldı!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçında siyah-beyazlı taraftarlar 1.5 yıl aradan sonra tribünde yer aldı!
Futbolda geçen sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar bu maçla birlikte 1.5 senenin ardından taraftarlarına kavuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Giriş Tarihi: 13.08.2021 21:06 , Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 21:06
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Çaykur Rizespor maçında siyah-beyazlı taraftarlar 1.5 yıl aradan sonra tribünde yer aldı!