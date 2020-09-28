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Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonu ayrılırsa...
Uzun süredir golcü çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Porto forması giyen eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı. Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Konyaspor karşısında ilk maçına çıkan Kamerunlu golcüyle imzalanan sözleşmenin ise detayları ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların Aboubakar'ın sezon sonunda ayrılması takdirde önemli bir ücreti kasasına koyacağı öğrenildi. İşte flaş habere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
28 Eylül 2020 Pazartesi 20:54, Güncelleme 28.09.2020 20:55
Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde flaş detay! Sezon sonu ayrılırsa...