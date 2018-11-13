Şenol Güneşten oyuncularına uyarı

Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı

Sivas maçı bitiminde tüm sorumluluğu üstlenen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına "Bu nasıl futbol!.. Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz?" diye tepki gösterdi

13 Kasım 2018 Salı, 00:15:41 Güncelleme: 08:07:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





