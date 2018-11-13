Şenol Güneşten oyuncularına uyarı

Sivas maçı bitiminde tüm sorumluluğu üstlenen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına "Bu nasıl futbol!.. Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz?" diye tepki gösterdi
13 Kasım 2018 Salı, 00:15:41
Güncelleme: 08:07:25
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar akşamı Vodafone Park'ta alınan Sivasspor mağlubiyeti bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi.
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Kara Kartal'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sivasspor karşılaşmasında tribünler, yönetim ve Başkan Fikret Orman'ı protesto ederken, teknik direktör Şenol Güneş de maçın ardından tüm takımı sahada toplayıp tribünlerden özür dilemişti.
Basın toplantısında Başkan Fikret Orman, yönetim ve futbolcuların arkasında durarak kötü gidişatın sorumluluğunu üzerine alan Güneş, takımda ise olağanüstü hal ilan etti.
MENTAL OLARAK DİNLENİN
Güneş maçın ardından futbolcuları şu sözlerle uyardı: "Bu futbol size yakışmıyor, bize yakışmıyor!
Eski günlere dönmek sizin elinizde. Kendinize gelin ve çok geç olmadan bu tribünlere eski günlere döndüğünüzü kanıtlayın. Şu anda dinlenme zamanı.