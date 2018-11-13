Şenol Güneşten oyuncularına uyarı - Galeri - Fotomaç
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    13 Kasım 2018, Salı
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    Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı

    Sivas maçı bitiminde tüm sorumluluğu üstlenen tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına "Bu nasıl futbol!.. Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz?" diye tepki gösterdi
    13 Kasım 2018 Salı, 00:15:41 Güncelleme: 08:07:25
    Şenol Güneşten oyuncularına uyarı

    Beşiktaş'ta geçtiğimiz pazar akşamı Vodafone Park'ta alınan Sivasspor mağlubiyeti bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi.

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    Şenol Güneşten oyuncularına uyarı

    Kara Kartal'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sivasspor karşılaşmasında tribünler, yönetim ve Başkan Fikret Orman'ı protesto ederken, teknik direktör Şenol Güneş de maçın ardından tüm takımı sahada toplayıp tribünlerden özür dilemişti.

    Şenol Güneşten oyuncularına uyarı

    Basın toplantısında Başkan Fikret Orman, yönetim ve futbolcuların arkasında durarak kötü gidişatın sorumluluğunu üzerine alan Güneş, takımda ise olağanüstü hal ilan etti.

    Şenol Güneşten oyuncularına uyarı

    MENTAL OLARAK DİNLENİN

    Güneş maçın ardından futbolcuları şu sözlerle uyardı: "Bu futbol size yakışmıyor, bize yakışmıyor!

    Şenol Güneşten oyuncularına uyarı

    Eski günlere dönmek sizin elinizde. Kendinize gelin ve çok geç olmadan bu tribünlere eski günlere döndüğünüzü kanıtlayın. Şu anda dinlenme zamanı.

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