Şenol Güneşten flaş açıklamalar!

Çaykur Rizespor karşısında 4-1 galip gelerek ligde 2 maç aradan sonra galibiyete uzanan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, taraftarın kulübün sembolü olduğunu belirtirken, "Ancak şu anda oyuncuları atma zamanı değil, kazanma zamanı" dedi.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 23:28:34
Güncelleme: 23:32:47
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Taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Güneş'in konuşmasından satır başları şu şekilde;
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"Maça çıkarken hem biz hem de Rizespor çok hırslıydı. Maçın başındaki hırs oyunda devam etti. Rizespor da arzuluydu. Ancak bazen bu arzu, akıl ikinci plana düşünce hata da olabilir."
"Rakip eksildi ve biz de gol bulunca avantaj bize geçti. Bizim için bu maçta 3 puan almak önemliydi. Oyun olarak da daha iyi oynayıp, olumsuz olan taraftar-oyuncu ilişkisinde mesafe almak istiyorduk."
"Bazı oyuncularda kırılmalar oldu. Bazı isimleri dinlendirip hem de kartı olan oyuncuları kenara alarak kayıpsız gidelim dedik ama Ricardo kart gördü. Dinlenme olarak ve bazı isimleri dinlendirerek iyi işler yaptık. Sayısal üstünlüğümüzü de oyuna iyi veremedik."
"Daha rahat pas yapıp daha çok gol atabilirdik. Bunlar eksiklerimizdi ama kazanmayı hak ettik. Eksik sayıdaki oyuncuya karşı, rakibin çıkmasını doğru bulmuyorum. Seyircinin desteği iyi. Ama oyunda büyük yanlışlar vardı."